Am Dienstagvormittag suchten viele Nordhäuser die Teststellen der Stadt auf. Bei Schnee und Kälte standen sie dort lange Zeit an und bildeten lange Schlangen. Die Menschen mussten also viel Geduld mitbringen, um an ihre Ergebnisse zu kommen. Wenn der Test negativ ausfällt, erhalten sie mit einem Zettel für 24 Stunden die Erlaubnis in die Geschäfte zu gehen. Tatsächlich gab es nicht nur lange Warteschlangen, sondern es war auch die Innenstadt seit langem wieder belebt.