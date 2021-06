Nordhausen 15-Jähriger bei Zusammenstoß mit Straßenbahn tödlich verletzt

In Nordhausen ist ein 15-Jähriger mit einer Straßenbahn kollidiert und dabei tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr er am Samstagnachmittag mit seinem Fahrrad über den Fußgängerweg der Harzer Schmalspurbahn im Bereich van-der-Foehr Damm/Bochumer Straße und übersah dabei eine Straßenbahn, sodass es in der weiteren Folge zum Zusammenstoß kam.