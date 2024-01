Thüringen wird von der geplanten großen Ost-West-Stromtrasse voraussichtlich nicht betroffen sein. Das sagte Umweltminister Bernhard Stengele (Grüne) nach einem Gespräch mit dem Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller. Nach jetzigem Stand der Dinge werde die Trasse nicht über Thüringer Gebiet laufen, so Stengele.

Der sogenannte Ostwestlink soll von Friesland in Niedersachsen nach Sachsen führen. Mit der Trasse soll Strom aus Windkraftanlagen an der Nordseeküste stattdessen nach Sachsen transportiert werden. Eine Alternative hatte vorgesehen, den Strom von Ostfriesland aus bis zum Umspannwerk Wolkramshausen bei Nordhausen zu führen.

Thüringen ist durch die Energiewende bereits vom Bau anderer großer Trassen betroffen. So führt die Trasse für den Südlink durch Gebiete in Westthüringen - der Südostlink streift Ostthüringen. Laut Stengele laufen bei diesen beiden Vorhaben noch die Planfeststellungsverfahren. Thüringen werde vor dem Planfeststellungsbeschluss prüfen, ob an den Projekten noch Veränderungen nötig seien.