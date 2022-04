Das Landgericht Mühlhausen hat einen Mann aus Nordhausen wegen des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Der 46-Jährige muss 2.500 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen. In dem Berufungsprozess hatte er erstmals zugegeben, dass er von einem Sturmgewehr G36 wusste, das in einem Tischkicker versteckt war.

Das Gewehr war vor vier Jahren bei einer Hausdurchsuchung in Dingelstädt im Eichsfeld zufällig entdeckt worden. Eine DNA-Spur am Gewehr verriet den Angeklagten. Der Tischkicker stand damals in einem ehemaligen Fabrikgebäude, in dem sich der Angeklagte mit seinem Fitnessstudio eingemietet hatte.