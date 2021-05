Am Südharzklinikum in Nordhausen wurden in der ersten und zweiten Coronawelle insgesamt 422 Patienten behandelt, 29 sind es aktuell. Doch das Klinikum beteiligt sich auch an einem EU-Forschungsprojekt zur Herstellung eines Corona-Medikaments aus Antikörpern. In diesen Tagen gehen die Versuche in die entscheidende Phase.