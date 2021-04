Die Sage erzählt von einem Mord aus Eifersucht: Der Glockenmeister von Stolberg hatte einen neuen Lehrling. Als der Meister nicht in der Werkstatt war, vollendete der junge Mann einen Guss. Die Glocke war so gut, dass der Meister rasend vor Eifersucht wurde. Als er seinen Lehrling unterwegs traf, erstach er ihn. So steht es in der Literatur, etwa in dem Werk "Steinkreuze in Thüringen" von Frank Störzner.