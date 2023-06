Nordhausen Tafel schließt wegen Überlastung

Die Tafel Nordhausen schließt ab Montag ihre Türen für sechs Wochen. Laut Chefin Helga Rathnau sind die Mitarbeiter der Einrichtung am Limit . Zusätzlich zu den 35 bedürftigen Haushalten aus Nordhausen versorgt die Tafel derzeit 125 bis 175 geflüchtete Familien, vorwiegend aus der Ukraine. Damit kämen die Mitarbeiter an ihre Grenze. Fünf Angestellte und bis zu 14 Ehrenamtler helfen dabei, Essen zu verteilen. Mit der Urlaubszeit fallen viele Mitarbeitende aus. Das sei nicht mehr leistbar.

Rathnau fordert schon seit längerem mehr Aufklärung und sieht das Landratsamt in der Pflicht. So würden die ukrainischen Flüchtlinge bei ihrer Ankunft nicht ausreichend informiert, was die Tafel ist und was sie leiste. Die Flüchtlinge seien untereinander gut vernetzt, sagte eine Sprecherin des Landratsamtes der Thüringer Allgemeine, die zuerst über das Thema berichtete. Im Amt selbst würde bisher gar nicht auf die Tafel verwiesen.