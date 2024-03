Ein 24-jähriger Mann hat am Montag in Nordhausen bei einem versuchten Raub einen 60-Jährigen schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Mann an einer Tankstelle das Auto des Opfers kapern. Dabei ging er mit einem Holzknüppel auf den Autofahrer los und verletzte ihn damit schwer. Ein Tankstellenmitarbeiter schritt ein und konnte den Raub des Autos verhindern.