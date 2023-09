Polizei Tödlicher Tauchunfall in Thüringen: Zwei Taucher sterben am Sundhäuser See

In Thüringen hat es erneut einen schweren Tauchunfall gegeben. Zwei Taucher sind am Sundhäuser See bei Nordhausen ums Leben gekommen. Ein weiterer Taucher wurden reanimiert. In den vergangenen Monaten gab es in Thüringen mehrere Tauchunfälle.