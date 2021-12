Am Sundhäuser See in Nordhausen ist ein Taucher offenbar tödlich verunglückt. Nach Angaben der Polizei bemerkten Spaziergänger am Samstagnachmittag den leblos im Wasser treibenden Mann. Retter konnten den 53-Jährigen reanimieren, jedoch verstarb der Taucher später im Krankenhaus.