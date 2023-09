Nach dem tödlichen Tauchunfall am Sundhäuser See bei Nordhausen will die Polizei die beiden Leichen untersuchen lassen. Ein Polizeisprecher sagte am Montag, derzeit gebe es keine Hinweise auf eine Straftat. Ein toxikologisches Gutachten solle klären, ob ein technischer Defekt an den Atemgeräten vorgelegen habe. Die Polizei ging am Wochenende davon aus, dass es vermutlich Probleme mit der Ausrüstung gegeben haben könnte. Die Sicht unter Wasser sei schlecht gewesen.