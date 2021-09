Der erste Akt der Generalsanierung des Theaters in Nordhausen ist in Angriff genommen. Für einen Anbau, der zunächst als Ersatzspielstätte für 360 Besucher dienen soll, wurde am Montag mit einem symbolischen Nageleinschlag Richtfest gefeiert. Im Sommer nächsten Jahres ist die Fertigstellung der Ersatzspielstätte geplant, wie die Stadt Nordhausen mitteilte. Sie ist einer der Gesellschafter des Theaters.