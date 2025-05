Vereinsvorsitzender Kevin Schmidt empfängt mich am Vereinshaus des Tierschutzvereins am August-Bebel-Platz in Nordhausen. Das sogenannte "Katzenhaus" ist ein ehemaliges Wohnhaus. Durch seinen rosa Anstrich sticht es schon von weitem ins Auge. Immerhin: Der Verein besitzt das Haus seit 15 Jahren, so muss er zumindest keine Miete zahlen.