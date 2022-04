Zu der Idee sei es durch die hohe Nachfrage der Nordhäuser gekommen, die gerne Möbel spenden wollten. Viele hätten sich erkundigt, weil sie ukrainische Familien privat aufgenommen hatten. Andererseits habe das Team um Inge Klaan helfen wollen und so sei die größte Spenden-Aktion entstanden, die das Unternehmen bisher auf die Beine gestellt habe: "Unsere humanitäre Auffassung zu dieser Aktion war: Wir wollen es so schnell wie möglich ermöglichen, dass die Familien zur Ruhe kommen können, Kinder zur Schule gehen können und auch Wohnverhältnisse vorfinden, mit denen sie gut starten können." Die Gemeinschaftsunterkünfte sind letztlich nur eine Zwischenlösung. Gerade für Kinder sei es schwierig, dort überhaupt für die Schule zu lernen , meint Klaan.

So eine Erstausstattung ist für Menschen interessant, die nur mit Koffer anreisen, weil sie damit sofort lebensfähig werden

Die Wohnungen sind in gutem Zustand und können direkt bezogen werden. Bildrechte: SWG Nordhausen

Normalerweise vermietet die Wohnungsbaugesellschaft nur unmöblierte Wohnungen. Das ist auch jetzt bei den Wohnungen der Fall. Die Einrichtung geht direkt als Spende an die Familie. Klaan berichtet, dass die SWG zwar die Koordinierung und den Transport übernommen habe, aber auch jede Menge Hilfe und Unterstützung nötig gewesen sei. Die Stadtwerke hätten beispielsweise kräftig mitgeholfen und Helfer zum Tragen der Möbel gestellt. Mit Lkw und Transportern des Autohauses Peter seien Touren gefahren und Möbel in die Wohnungen gebracht worden.

Die Städtische Wohnungsbaugesellschaft verwaltet etwa 5.000 Wohnungen in Nordhausen und den eingemeindeten Orten. 20 Wohnungen sind da nur ein kleines Kontingent. Sie liegen verteilt im Stadtgebiet und konzentrieren sich nicht nur auf einem Fleck. Nach Angaben der SWG konnten Objekte genutzt werden, die leer standen. Laut Klaan stehen immer etwa fünf Prozent der Wohnungen leer, beispielsweise durch Umzüge. Für die Aktion seien Wohnungen in gutem Zustand genutzt worden. Für bauliche Maßnahmen hätte die Zeit gar nicht gereicht, so Klaan. 70 weitere Wohnungen sollen dem Landkreis demnächst zur Verfügung gestellt werden. Hier müsse aber noch renoviert werden.