Der Klimapavillon des Thüringer Umweltministerium steht in diesem Sommer in Nordhausen. Bildrechte: MDR/Franziska Gutt

In Nordhausen ist seit Freitagnachmittag der Klima-Pavillon des Thüringer Umweltministeriums geöffnet. Mit einer digitalen Veranstaltung in den sozialen Medien hat die Saison offiziell begonnen. Der Pavillon ist ein Begegnungsort für alle Nordthüringer, an dem bis Anfang September Vorträge, Workshops und Diskussionsforen zu klimapolitischen Themen stattfinden sollen. Auch lokale Akteure wie die örtliche Hochschule nehmen an dem Projekt teil.