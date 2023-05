Laut Polizei war ein Lastwagen in Richtung Göttingen zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Ein weiterer Lkw stieß daraufhin am frühen Mittwochmorgen mit dem umgekippten Fahrzeug zusammen.

Der von der Fahrbahn abgekommene Lkw hatte Abfall geladen, der sich auf der Fahrbahn verteilte. Die Polizei sperrte die A38 am frühen Mittwochmorgen an der Unfallstelle vorerst in beide Richtungen. Um 7 Uhr wurde eine Fahrbahn in Richtung Halle wieder freigegeben.