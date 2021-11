In Nordhausen ist eine 78-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Donnerstagnachmittag mitteilte, wollte die Frau am Morgen mit ihrem 77-jährigen Ehemann die Straße überqueren. Dabei wurde die Frau zunächst von einem Lkw gestreift, sie stürzte. Anschließend wurde sie von dem Fahrzeug überrollt. Retter brachten die Schwerstverletzte noch in ein Krankenhaus. Dort starb sie kurz darauf.