Ebenfalls im Wagen der 35 Jahre alten Frau befanden sich zwei Hunde. Laut Polizei wurde eines der Tiere bei dem Unfall getötet, das andere flüchtete. Nachdem es zunächst nicht eingefangen werden konnte, tauchte es am Nachmittag in Liebenrode auf. Eine Bezugsperson des Hundes befand sich in der Nähe, so dass er in bekannte Obhut kam.