Bei einem Verkehrsunfall auf der A38 zwischen Nordhausen und Heringen ist ein 80-jähriger Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich dort in der Nacht zum Sonntag an einer Baustelle der Verkehr gestaut. Der 80-Jährige fuhr am Stau-Ende in das Auto vor ihm und erlitt dadurch tödliche Verletzungen.