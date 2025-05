Auf der A38 ist es am Montag zu einem schweren Unfall gekommen. Nach Angaben der Autobahnpolizei war ein Lkw gegen 12:15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Großwechsungen und Bleicherode auf einen Schilderwagen aufgefahren. Der 60 Jahre alte Fahrer des Lkw wurde dabei nach Polizeiangaben eingeklemmt und schwer verletzt. Nach MDR-Informationen waren die Verletzungen so schwer, dass der Fahrer noch am Unfallort starb.