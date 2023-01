Ein 71-Jähriger ist am Samstag in Großwechsungen (Landkreis Nordhausen) tödlich verunglückt. Wie die Polizei berichtete, war er mit einer einachsigen Arbeitsmaschine samt Anhänger auf einem Parkplatz unterwegs. Dort fuhr er aus ungeklärter Ursache mit sehr geringem Tempo in einen Transporter und stürzte.