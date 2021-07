In der Rüdigsdorfer Schweiz ist am Donnerstag ein neuer Urwaldpfad eröffnet worden. Der WWF Deutschland und der Landschaftspflegeverband Südharz/Kyffhäuser haben in den beiden Naturschutzgebieten Rüdigsdorfer Schweiz und Harzfelder Holz einen Weg mit einem repräsentativen Ausschnitt der Gipskarstlandschaft markiert.

Eine Karte des neuen Urwaldpfads in der Rüdigsdorfer Schweiz. Bildrechte: MDR/Sascha Moench