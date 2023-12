Im Prozess um den Tod von rund 2.000 Schweinen in einer Mastanlage in Nordhausen hat das Gericht gegen einen Mitarbeiter des Betriebes eine Verwarnung ausgesprochen. Das Amtsgericht Nordhausen behielt sich am Montag eine Geldstrafe gegen den 28-Jährigen vor, sollte er gegen Bewährungsauflagen verstoßen. Der Mann muss 300 Euro an einen Tierschutzverein zahlen und ein Jahr straffrei bleiben. Ansonsten werden 80 Tagessätze zu je 50 Euro fällig.

Bildrechte: Silvio Dietzel