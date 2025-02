Die EU will eigentlich die Regeln zum Schutz vor geschlechtsspezifischer Gewalt verschärfen. Doch im von der FDP geführten Bundesjustizministerium gibt es Bedenken, beim Tatbestand der Vergewaltigung das "Ja-ist-Ja"-Prinzip einzuführen. Im Kern geht es auch darum, dass der Entwurf der EU-Richtlinie sich am "Ja-ist-Ja"-Prinzip orientiert, Einvernehmlichkeit also explizit eine Zustimmung voraussetzt. Dagegen gilt im deutschen Strafrecht der "Nein-ist-Nein"-Grundsatz. Gegen die Blockade gibt es aber auch Kritik.