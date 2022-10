Nordhausen Nach Bombendrohung wird Einweisung in Psychiatrie geprüft

Nach einer Bombendrohung hatte die Polizei in Nordhausen am frühen Sonntagabend einen Mann überwältigt. Jetzt wird geprüft, ob Gründe für eine Unterbringung des 44-Jährigen in der Psychiatrie vorliegen. Er hatte bereits vor einem Jahr einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst.