Bei einer Verkehrskontrolle hat die Polizei in Nordhausen am Montag drei Männer angehalten, die mit 17 gestohlenen Verkehrsschildern im Auto unterwegs waren. Bei der Überprüfung fanden die Beamten neben dem Sammelsurium an Verkehrszeichen außerdem eine Warnlampe.

Die sichergestellten Verkehrsschilder auf dem Boden drapiert. Bildrechte: Polizei Nordhausen