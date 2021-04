Der Landkreis Nordhausen hat am Donnerstag drei Nachwuchssportler aus der Region mit dem Titel "Sportchampion" ausgezeichnet. Mit Juli Klause, Ben Bierwisch und Maximilian König wurden in diesem Jahr eine Volleyballerin und zwei Volleyballer für ihre nationalen und internationalen Erfolge geehrt. Üblicherweise werden bei der Ehrung der Nordhäuser Sportchampions auch andere Sportarten bedacht. In diesem Jahr konzentrierten sich die Initiatoren auf die Nachwuchs-Volleyballer.