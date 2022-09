Landespokal Über 50 Nordhausen-Fans bei Geisterspiel in Erfurt

Zunächst wurden in Sondershausen Hassbotschaften gegen die Eintracht auf Wände und Bushaltestellen geschmiert. Danach hatten Unbekannte am Stadion in Nordhausen mehrere Planen mit dem Wacker-Logo zerschnitten. Zudem wurden nach Angaben von Wacker Nordhausen Chlortabletten auf dem Stadion-Rasen in Nordhausen verstreut, um diesen zu beschädigen.