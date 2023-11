1.200 Flaschen - so viele wird es von dem neuen Whisky von Nordbrand Nordhausen geben. Die Idee, den edlen Tropfen wieder aufleben zu lassen, gab es aber schon vor mehr als zehn Jahren. Denn so lange ist der "Rye Whisky" - zu Deutsch: gereifter Whisky - in drei Fässern aus deutscher Eiche gereift. Nach eigenen Angaben ist es der bisher einzige Roggenwhisky aus Thüringen, der zehn Jahre gereift ist.