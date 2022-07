"Ich fand es schade, dass so viele Bücher von Nordhäuser Historikern ungelesen im Regal verstauben. Dabei gab und gibt es hier eine unglaublich fleißige Gemeinschaft. Deswegen begann ich urheberrechtsfreie Werke einzuscannen", so Eisfeld.

Er scannte die Bücher ein und ließ sie durch eine Software für Texterkennung laufen. Damit lassen sich die alten Bücher einfach am Computer durchsuchen. Heute ermöglicht die Software sogar in Fraktur geschriebene Texte in moderne Schriftarten umzuwandeln.

"Insgesamt haben ungefähr einhundert Menschen an dem Projekt mitgearbeitet. Von denen kommen nicht alle aus Nordhausen, manche leben irgendwo in Deutschland und haben irgendein Interesse an der Stadt", so Eisfeld.