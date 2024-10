In Thüringen sind Wölfe eher selten anzutreffen. Es sind zwei Rudel in Thüringen nachgewiesen, eines bei Ohrdruf im Kreis Gotha und eines bei Neuhaus am Rennweg im Kreis Sonneberg. Im Südharz um Ilfeld im Kreis Nordhausen ist ein Paar nachgewiesen. Das Ministerium schätzt die Gesamtzahl der Tiere in Thüringen auf 15 bis 20.