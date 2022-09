Die Laugenleitung von der Halde Menteroda ist noch in der Testphase. Das Einleiten von Haldenabwasser in die Wipper beginnt erst 2023, wie Nils Fröhlich vom Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz MDR THÜRINGEN sagte. So lange werde das Abwasser der Halde Menteroda noch in ein stillgelegtes Bergwerk eingeleitet. Dessen Schächte seien dann aber voll, so Fröhlich.