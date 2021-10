In Thüringen ist erstmals ein aus Richtung Westen eingewanderter Wolf nachgewiesen worden. Wie eine Sprecherin des Kompetenzzentrums Wolf, Biber, Luchs auf einer Informationsveranstaltung am Dienstagabend in Nordhausen sagte, stammt das Tier ursprünglich aus Niedersachsen, aus dem Rudel Gartow. Das hätten genetische Untersuchungen im Landkreis Nordhausen im Frühjahr ergeben.

In Thüringen ist ein weiterer Wolf eingewandert. (Symbolfoto) Bildrechte: picture alliance / dpa