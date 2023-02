Ein Video, das vermeintlich eine Wolfsfamilie im Kreis Nordhausen zeigt, hat in den Sozialen Medien zu Spekulationen über die Herkunft der Tiere geführt. Ein Autofahrer hatte drei wolfsähnliche Tiere in der vergangenen Woche in Niedersachswerfen beobachtet und gefilmt. Die Aufnahmen gelangten schließlich ins Internet.