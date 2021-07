Die Suche nach der rätselhaften Herkunft eines Oldtimers in Nordthüringen geht weiter. Wie Vereinsmitglied Hubert Rein (Ost Klassiker Club Wolkramshausen) MDR THÜRINGEN sagte, hatte die MDR-Berichterstattung enorm viele Reaktionen zur Folge. Bisher sei aber keine echte Spur zum Erbauer des mysteriösen Dreirads dabei gewesen. Der Oldtimer-Verein hatte im Frühjahr möglicherweise eines der ältesten motorisierten Fahrzeuge Deutschlands gefunden - und es an einem geheimen Ort untergestellt .

Der Ost Klassiker Club habe das motorisierte Dreirad in einer Garage in Leipzig entdeckt. Das Fahrzeug sei mindestens 120 Jahre alt und stamme damit aus der Urzeit des Autobaus. Hoffnung macht den Vereinsmitgliedern eine Einladung in den Schlosspark Schwetzingen in Baden-Württemberg. Am 3. September findet dort die noble "Classic-Gala-Schwetzingen" statt. Der Verein hofft auf weitere Hinweise durch Experten und Besucher auf der Veranstaltung.