Der Zug, der an Wochentagen um 4:30 Uhr von Nordhausen nach Göttingen fährt, soll Mitte Dezember einen Stop in Thüringen erhalten - erstmals seit 2014. Wie die Thüringer Allgemeine mit Bezug auf das Thüringer Verkehrsministerium berichtet, ist mit dem Fahrplanwechsel am 12. Dezember ein Halt in Ellrich geplant.