Die Entscheidung, den Dienstag und den Mittwoch quasi zu vernachlässigen, hat etwas mit der Auslastung der Züge zu tun, so Bahnsprecherin Susan Constantinescu. In der Vorweihnachtszeit - Stichwort Weihnachtsmarkt und Einkaufsbummel - ist die Auslastung an den Wochenenden relativ hoch, sodass sich die Bahn, nachdem anfangs noch Wochenenden betroffen waren, nun für die vergleichsweise eher schwachen Tage Dienstag und Mittwoch entschieden als "Schließtage". Das soll bis Weihnachten so bleiben, wenn alles gut geht. Denn nachhaltig Licht am Ende des Tunnels ist für diese Strecke erst zu sehen, wenn die Modernisierung der Stellwerkstechnik abgeschlossen ist.

Aber, so Bahnsprecherin Susan Constantinescu, das gehe nur schrittweise. Wenn dann mal alles auf elektronische Systeme umgestellt ist, dann können die Fahrdienstleiter größere Streckenabschnitte überwachen, man braucht also weniger Leute und kann solche Engpässe regional besser abfedern.



Und trotzdem werden weiter händeringend Mitarbeiter gesucht. Lokführer und Fahrdienstleiter ganz besonders. Die Ausbildung dauert regulär drei Jahre, es werden aber auch gern Quereinsteiger genommen. Acht Millionen Euro wurden in den vergangenen Jahren in die Schulungszentren Südost investiert, so Susann Constantionecu. Die Bedingungen sind also eigentlich ganz gut.