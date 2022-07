Wegen des am Freitag beginnenden Sommerfaschings droht dem Körnerschen Carnevalsverein (KCV) der Ausschluss aus dem Thüringer Verband für Karnevalsvereine. Das teilte der Präsident des Landesverbandes Christoph Matthes MDR THÜRINGEN mit. Grund ist das in der Satzung des Verbandes festgeschriebene Verbot für Fasching im Sommer, gegen das der Verein verstößt. Fastnächtliche Bräuche dürfen demnach nur zwischen dem 11.11. und Aschermittwoch stattfinden.

Bis auf Körner hielten sich alle 334 Mitgliedsvereine an die Satzung, so der Präsident. Sie würden gar nicht feiern oder auf Kappen, rote Nasen, Prinzenpaar, Helau und Orden verzichten. Zunächst hätten mehr Vereine genau wie Körner mit allem Drum und Dran feiern wollen, seien dann aber wieder abgesprungen. Sie hätten es Sommerfest, "Nacht der Helden" oder "Ladies night" genannt.

Körner will dagegen fast genauso wie sonst im Winter feiern: Mit Narrenkappe, Gardekostümen, Kappen und Orden. Auch der Schlachtruf "Schlamm, Schlamm" fehle nicht, kündigte Vereinspräsident Torsten Fischer an. Nach zwei mageren Jahren wollten die Körnerschen Carnevalisten es krachen lassen.

Bis Sonntag steht ein großes Festzelt auf dem Nottertalplatz in Körner. Am Freitag geht es mit einer 80er/90er Party und Showtänzen los. Am Samstag gibt es komplette Programm mit Tänzen, Sketchen und Büttenreden. Am Sonntag folgt ein Familiennachmittag.