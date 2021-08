Wegen zu starken Winds ist am Donnerstag der Rückbau der Turmspitze der Marktkirche in Bad Langensalza abgebrochen worden. Wie Pfarrer Dirk Vogel sagte, können die Arbeiten wegen der Wettervorhersagen auch in den nächsten Tagen nicht fortgesetzt werden. Die Turmspitze ist nun provisorisch gegen Sturm gesichert worden. Spätestens im Herbst müsse aber eine dauerhafte Lösung gefunden werden, so Vogel.