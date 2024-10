Landrat Thomas Ahke (FWG) will in der Verwaltung des Unstrut-Hainich-Kreises in den nächsten fünf Jahren 100 Stellen abbauen. Das sagte er am Montag nach seinen ersten 100 Tagen im Amt. Im finanziell angeschlagenen Landkreis dürfe es keine "Haushaltsakrobatik" mehr geben. Auch eine Sperre für den aktuellen Haushalt schließt Ahke nicht aus - es gebe derzeit viele nicht geplante Ausgaben.