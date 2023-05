Das Kreuz ist 1,10 Meter hoch und mit silbernem Korpus mit vielen farbigen Edel- und Glassteinen versehen. Der Sockel ist aus Emaille, also einem Schmelzgemisch. Das Altar-Kreuz war zunächst an Festtagen in der Bergkirche in Langensalza aufgestellt worden und später in die Sammlung des Grünen Gewölbes in Dresden gelangt. Vor vier Jahren haben sich Kunstfreunde um die Restaurierung des Kreuzes bemüht.