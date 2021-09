29 min

Der Alptraum: am Ende unseres Lebens auf einer Pflegestation für Demenzkranke zu landen. Was wirklich in der Abgeschiedenheit solch einer Einrichtung geschieht, wissen wir oft nicht. - Kleine Augenblicke der Lebensfreude – das ist auch mit Demenz möglich. Bildrechte: mdr/rbb