Keidel hatte im September 2021 zum Jahresende fristgemäß gekündigt. Kurze Zeit später sprach der Unstrut-Hainich-Kreis der Veterinärin seinerseits eine außerordentliche Kündigung aus und setzte ihr damit den Stuhl unmittelbar vor die Tür. Keidel hatte den Landkreis daraufhin verklagt . Der Vergleich sichert der 47-Jährigen drei Monate Gehalt. Keidel hat inzwischen eine Tierarztpraxis in Bad Langensalza eröffnet.

Keidel geht davon aus, dass ihr wegen ihres konsequenten Vorgehens gegen Tierschutzverstöße in einer Schweinemastanlage des ehemaligen Thüringer Bauernpräsidenten Klaus Kliem gekündigt wurde. Die Veterinärin war in der Behörde zunächst in die Abteilung für Kleintiere versetzt worden. Im August 2020 hatte das Landratsamt den Wechsel als "gängiges Geschehen" bezeichnet. Beim Auftakt des Arbeitsgerichtsprozesses hatte das Landratsamt den nun geschlossenen Vergleich noch abgelehnt.