Ein 63-jähriger Mühlhäuser vietnamesischer Herkunft ist in der Stadt angegriffen und leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, geschah der rassistische Angriff bereits am Sonnabendabend. Gegen 22:45 Uhr habe ein Zeuge den Notruf gewählt und berichtet, dass auf dem Postplatz ein Vietnamese zusammengeschlagen worden sei. Der Angreifer sei geflohen.