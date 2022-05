Ein 63-jähriger Mühlhäuser vietnamesischer Herkunft ist in der Stadt angegriffen und leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, geschah der mutmaßlich rassistische Angriff bereits am Sonnabendabend.

Als der Verletzte bereits am Boden lag, soll der Täter nochmals auf sein Opfer eingetreten haben. Bildrechte: dpa