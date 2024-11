Im Prozess um einen Mandantenbetrug sitzen noch zwei von fünf angeklagten Rechtsanwälten auf der Anklagebank in Mühlhausen. Wie das Landgericht am Freitag mitteilte, ist das Verfahren gegen eine Rechtsanwältin vorläufig eingestellt worden. Sie muss eine Geldstrafe in Höhe von 27.500 Euro zahlen. Erst dann wird das Verfahren komplett eingestellt.