Unstrut-Hainich-Kreis Amtstierärztin klagt gegen ihre Kündigung

Ehrenpräsident der Landestierärztekammer wirft Tierärztin fehlende Kompetenz vor

In dem Gespräch bei der Landestierärztekammer warf deren Ehrenpräsident Landsiedel der Tierärztin Keidel vor, fachlich nicht in der Lage zu sein, Kontrollen in Schweinehaltungsbetrieben durchzuführen. Es wäre gut, die Maßnahmen gegen den Schweinehalterbetrieb zurückzufahren. Es könne doch nicht sein, dass die Haltung beanstandet werde, nur weil wenige Tiere krank und nicht behandelt seien.

Der anwesende TLV-Abteilungsleiter Ziegenfuß widersprach dem und attestierte der Tierärztin, sie habe korrekt und angemessen gehandelt. Bei Kontrollen in anderen großen Schweinemastbetrieben wären keine solchen Missstände festgestellt worden.

Mit Gang zum Landrat gedroht

Im weiteren Gespräch wurde die Tierärztin Keidel dann gefragt, ob es ihr gut gehe, und ob sie überfordert sei. Zudem soll Tierärztepräsident Hoffmann geäußert haben, er hätte gleich zu Landrat Harald Zanker (SPD) gehen können, aber er wollte erst dieses Gespräch führen. Landsiedel hatte zudem auf Nachfrage erklärt, das er in der Angelegenheit vom Rechtsanwalt Jörg Geibert angesprochen worden war, der die ADIB rechtlich vertritt und ein früherer Thüringer Innenminister ist.

Sozialministerium: Vorgehen in Aschara war korrekt

Ob dies eine versuchte Einflussnahme auf die Ermittlungen in Sachen Aschara war, wurde danach auch vom Thüringer Sozialministerium geprüft. Auf MDR THÜRINGEN-Anfrage schreibt das Ministerium, dass die Besprechung in dieser Form und mit den genannten Inhalten grundsätzlich nicht unter eine Schlichtung im Sinne der Kammeraufgabe gefallen sei. Zudem seien die Vorgänge in Aschara vom Veterinäramt fachlich korrekt bearbeitet worden.

