Von einem Firmengelände in Mühlhausen ist vor knapp zwei Wochen ein äußerst hochpreisiger Sportwagen gestohlen worden. Wie Polizeisprecherin Vanessa Lundershausen MDR THÜRINGEN sagte, hatte der Besitzer den Diebstahl erst am Dienstag bei der Polizei angezeigt.

Den Angaben nach handelt es sich um einen gelben Audi R8 Spyder im Wert von 250.000 Euro. Er soll nach Aussage des Besitzers am 9. April zwischen 12.30 und 13 Uhr im Gasometerweg in Mühlhausen gestohlen worden sein.

Warum die Anzeige erst jetzt erstattet und die Tatzeit so genau angegeben wurde, könne nicht gesagt werden, so die Polizei. Denkbar sei, dass es eine Überwachungskamera gibt und der Diebstahl erst am Dienstag bemerkt wurde.