Christian Tannhäuser arbeitet beim Thüringischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie. Bis Ende 2020 war er "Gebietsreferent" Nordthüringen und damit zuständig für alle Ausgrabungen vom Landkreis Sömmerda bis zum Eichsfeld. Es ist flächenmäßig das größte Gebiet und eines der fundreichsten Gebiete. Damit fiel auch die Ausgrabung in Schönstedt in seinen Bereich. Seit Oktober 2020 ist er für die Ausgrabungen in den großen Thüringer Städten zuständig, also Erfurt, Weimar, Eisenach, Gera, Gotha und Mühlhausen.

Vor Grabungsbeginn in Schönstedt wusste er aus dem sogenannten Ortsakten-Bestand, dass es im Bereich Schönstedt Funde aus der Kaiserzeit gab. Er vermutete eine Großsiedlung, wusste es aber nicht genau. Denn Bodendenkmale sind im Boden verborgen. Man kann es vergleichen mit Angeln: "Man weiß, dass im Teich viele Fische sind. Ob einer anbeißt, weiß man erst am Ende des Angelausflugs." Die Siedlung bei Schönstedt bezeichnet Christian Tannhäuser am Ende der Ausgrabung rückblickend als "Hammer". Was er und das Team gefunden haben ist "wirklich, wirklich toll". Das sagt er auch, weil er Gräberfelder aus der Völkerwanderungszeit als sein "persönliches Steckenpferd" bezeichnet. Vor zehn Jahren gelang ihm ein solcher großer Gräberfund. Er sagt: "Das passiert dir in deiner Karriere höchstens ein Mal." Mit Gold kann man ihn nicht so recht locken. Denn auch wenn ein Fund, wie der "Erfurter Schatz" ein "total interessanter und fetziger Jahrhundertfund" ist, so ist es nicht sein Traum. Er will lieber die Siedlungsgeschichte verstehen. Und stellt sich zum Beispiel beim Fund eines Langhauses vor, wie die Menschen hier gelebt haben. Trotzdem sagt er: "Ich wollte in keiner anderen Epoche geboren sein und bin Kind meiner Zeit“. Trotzdem hätte Tannhäuser manche Zeiten "durchaus gerne mal besucht". Doch er ist überzeugt: "Da, wo ich bin, bin ich gut aufgehoben."