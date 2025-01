Der Automobilzulieferer der mbw-Gruppe mit Standorten in Sömmerda und Mühlhausen ist insolvent. Wie ein Unternehmenssprecher am Freitag mitteilte, sind davon 100 Beschäftigte in Thüringen betroffen, 40 am Standort Sömmerda und 60 am Standort in Mühlhausen. Die Mitarbeiter des Spezialisten für Oberflächenveredlung seien schriftlich informiert worden.